شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى لـ"بيومى فؤاد": أنت بتزاحم مدحت شلبى..مش كفاية قعدت جيلك كله بالبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد فهمى، على تعليق بيومى فؤاد على الاحتفالية الخاصة بافتتاح استاد النادى الأهلى، حيث كان المعلق الصوتى للمباراة الافتتاحية، موضحا أنه يزاحم المعلق الشهير مدحت شلبى.

ونشر أحمد فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة للفنان بيومى فؤاد، وعلق قائلاً:" أنت داخل تزاحم مدحت شلبى .. مش كفاية قعدت جيلك كله فى البيت".

وتصدر الفنان بيومى فؤاد، منذ قليل، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، عقب تعليقه على رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى، حيث قال:"رمضان صبحي مشي.. بس عادي ربنا يوفقه.. الاهلي مابيقفش على حد".

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بيومى فؤاد

من جانب أخر، خاض قدامى لاعبي النادي الأهلي وأساطيره مباراة استعراضية على هامش افتتاح استاد استاد الأهلي الجديد، الذي يتم الإعلان عنه اليوم وفقا للمشاريع الاقتصادية العملاقة بين الأهلي وشركة استادات القابضة صاحبة حقوق إدارة ملعب الأهلي، وقام محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى باطلاق ضربة بداية المباراة.. وتولى محمد يوسف وربيع ياسين نجما الأهلي السابقين مهمة القيادة الفنية لكل فريق، بينما يتكون طاقم التحكيم من سمير عثمان ويساعده أيمن دجيش ووائل مصطفى.

ويتكون الفريق الذي يرتدي قميص الأهلي الأسود من طارق سليمان، وتامر دسوقي، وأحمد بلال، وسيد معوض، وسامي قمصان، وعادل مصطفى، ومحمد فاروق، وأحمد أيوب، وإسحاق أول، وإسلام الشاطر، ومحمود أبو الدهب، وعمرو أنور، وأسامة حسني، وأحمد ثابت.

بينما يتكون الفريق الأحمر من أحمد فوزي، وأمير عبد الحميد، وشادي محمد، وحمدي أبو راضي، وسمير كمونة، وشريف عبد الفضيل، وأحمد عبد الظاهر، وأحمد صديق، وأحمد السيد، وهاني العجيزي، وعبد الحميد حسن، وخالد عيد، وزكريا حسين، وخالد بيبو.