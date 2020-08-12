ويل سميث يعيد إنتاج "فريش برنس" أكثر سوداوية وقتامة

أعلن المنتج والمخرج الأمريكي مورجان كوبر إعادة إنتاج المسلسل الكوميدي The Fresh Prince of Bel-Air (أمير بيل إير الجوي)، الذي صنع شهرة الممثل ويل سميث.

ووفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبوتر" الأمريكي، تتبنى النسخة الجديدة أسلوبا أكثر سوداوية وقتامة، مع التركيز على حياة ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة.

وأوضح المنتج أن النسخة الجديدة تتضمن كثيرا من الإسقاطات والتلميحات من المسلسل الأصلي، لكنها ستأخذ منحى دراميا أكثر للتركيز على العنصرية.





Advertisements

وذكر المنتج أن النسخة الجديدة سوف يطلق عليها باختصار Bel-Air (بيل إير)، وقد بدأ العمل عليها بالفعل منذ قرابة عام، مستندة إلى برنامج قصير لـ"مورجان" يُبث على موقع "يوتيوب".

ولفت البرنامج القصير نظر ويل سميث، خصوصاً بتناوله الذكي والجديد لمسلسل "أمير إير بيل الجوي"، ليقرر الأخير المشاركة في تحويله إلى عمل درامي تلفزيوني.

ويشارك مورجان كوبر في تأليف وإخراج وإنتاج المسلسل الجديد بالتعاون مع ويل سميث، الذي يقوم بدور "فريش برنس".



