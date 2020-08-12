أسرار في حياة سناء شافع.. 9 زيجات وخيانة وامرأة ألمانية

اعتاد الفنان المصري سناء شافع الحديث بتلقائية شديدة في اللقاءات التليفزيونية، لذا كانت حبال الود بينه وبين الجمهور قوية ومتينة.

وأطل الفنان الراحل على جمهوره في العام الماضي عبر برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، وتحدث عن حياته الشخصية وأدلى بالعديد من الاعترافات المثيرة.

وقال شافع إنَّ حياته مرّت بتحولات كثيرة، وإن والده كان متديناً جداً ورفض دخوله عالم التمثيل وكان يتمنّى أن يراه روائياً مشهوراً، وضربه طوال حياته نحو 4 مرات.

وكشف أنَّه تزوّج 9 مرات؛ كانت المرة الأولى من شقيقة صديقه وعمره 20 عاماً، ولم يستمر الزواج سوى عامين.

أما الزيجة الثانية فكانت من سيدة ألمانية عاش معها 7 سنوات، وأنجب منها ابنه "عبدالله"، وانفصل عنها بعد ذلك.





وأشاد سناء شافع بزوجته الرابعة خلال اللقاء وهي الفنانة ناهد جبر، وقال إنها كانت سيدة جميلة في كل شىء، لكنه خانها ولذا حدث الانفصال.

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ثم تزوّج من سيدة كويتية وفشل الزواج، ليخوض تجربة جديدة مع الفنانة ندى بسيوني التي رزق منها بابنته "مايا".

ولفت إلى أن الزيجة الأخيرة كانت من ماجدة حافظ وهي الوحيدة التي تزوجها بحضور أفراد أسرته.

وتوفي الفنان المصري سناء شافع، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد أيام من تعرّضه لآلام في الرئة دخل على أثرها غرفة العناية المركزة.

وكان شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو/تموز الماضي، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

وشارك سناء شافع في رمضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، وغادة عادل، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد علي رزق.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرى وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير/كانون الثاني 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وإنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، ألف ليلة وليلة"، وغيرها.