شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سلمى حايك من الشعر الأبيض والحزن على انفجار بيروت إلى الاسترخاء بالمايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة العالمية سلمى حايك من أشهر النجمات وأكثرهن إثارة، فالنجمة تجمع بين الجاذبية الشرقية والجمال الغربى، ولديها الملايين ممن يتابعونها حول العالم سواء أعمالها الفنية، أو حياتها الشخصية.

وتحاول سلمى حايك توثيق حياتها اليومية من خلال حساب على إنستجرام دون تكلف، حيث كشفت عن صورة تظهر علامات تقدم سنها بوضح وتغير لون شعرها للأبيض وقارنت الصورة بأخرى بعدما تخلصت من الشعر الأبيض وغيرت لونه، كما تكشف سلمى حايك عن صور توضح كيف تقضى يومها ما بين الأصدقاء والعائلة والمرح مع كلبها والاسترخاء، حيث نشرت صورة امس تظهر مدي جاذبيتها، وظهرت النجمة وهى تسترخى فى مسبح منزلها وهى ترتدى مايوه أحمر كشف عن أناقتها.

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وعلى جانب آخر لم تتجاهل حايك انفجار بيروت الأليم حيث نشرت فيديو وصور عن الانفجار لتكشف عن حزنها بالكارثة علي حلت علي لبنان.

وكانت قد عبرت النجمة العالمية لبنانية الأصل سلمى حايك على حزنها الكبير على ما حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت، ونشرت فيديو للانفجار، عبر حسابها بموقع "إنسجرام"، معلقة عليه : "دمر انفجاران عاصمة لبنان .. قلبي المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة.