شكرا لقرائتكم خبر عن هل أوزى أوسبورنى مستاء من زوجته شارون بسبب شعرها ؟ اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا العام ، كشفت النجمة والمذيعة العالمية شارون أوسبورني أنها تخلت تماما عن صبغة شعرها للون الأحمر، وفضلت أن تترك شعرها طبيعيا باللون الرمادي ، و على الرغم من أن التغيير أثار الكثير من الثناء وإعجاب معظم المحيطين بها ، إلا أن هناك شائعة تقول إن زوجها النجم العالمي و أيقونة الموسيقي والغناء أوزي أوسبورني اعترض على تغيير اللون.

فقد اشارت احدى التقارير التي نشرت بموقع " National Enquirer " أن أوزي أسبورني يرفض تماما الشكل الجديد الذي اختارته شارون لنفسها ، حيث يفضل الـ look القديم الخاص بها و الذي ميزها لسنوات طويلة ، حيث يتوقع أن لجوئها لترك شعرها للون الرمادي سيجعلها تظهر امرأة عجوز و كأنها تخرج من فيلم " The Devil Wears Prada " ، و هو ما جعل شارون تفكر في التراجع عن فكرتها حيث استلهمت هذه الاطلالة من عدد من أهم نجمات هوليوود مثل هيلان ميران و جين فوندا .

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اوزي و شارون

وما اثار المزيد من استياء أوزي أن الكثيرين كانوا يمزحوا مع زوجته بعبارات تحمل بعض السخرية ، حيث وصفتها المذيعة الكوميدية بـ " الثعلب الفضي " ، و بسؤال المذيعة " ماري أوزموند " لها عن رد فعل زوجها بعد اللوك الجديد ، لم تتردد أوسبروني في الكشف أن زوجها وصفها بـ " The Devil Wears Prada "، و هو ما اعتبره البعض بإهانة للنجمة العالمية ميريل ستريب بطلة الفيلم و التي تعتبر ايقونة للجمال والأناقة بالرغم من تقدم سنها .

وأشار موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم وضف ما تردد بالهراء ، و أن الموقع الذي تسبب في نشر هذه الشائعة نشر عدد هائل من الشائعات فيما قبل حول الزوجين منها في شهر أكتوبر الماضي عندما أشار أن أوزي علي فراش الموت .