شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تخير جمهورها بين 3 صور مختلفة.. مين فيهم الأحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، على سؤال جمهورها عن الأفضل بين 3 لوكات مختلفة بإحدى جلسات التصوير، وطالبت من جمهورها التعبير عن رأيه عن الأفضل من خلال التعليقات.





وأنهال جمهور لطيفة معبرا عن رأيه، حيث قالت إحدى المتابعين:" مش مجاملة بجد كل اللوكات عجبوني كلهم ولا غلطه تقريبا من أجمل جلسات تصوير يلي عملتيهم"، وغردت آخرى:" رقم واحد حلوه جداً لايق عليك الثانيين حلوين بس فيها تكليف شويه"، وعبر أخر عن رأيه:" كل اطلالاتك حلوة يا لطيفه انا حبيت اللوك و اتمنى تصوري بيه كليب لأغنية معينة من البوم اقوى واحدة".

يشار الفنانة لطيفة طلبت أصدقاءها فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمعرفة مكان الفنان أنطوان كرباج، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء خاص لكل أصحابى الغاليين عليا فى بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرف لى مكان حبيبى وأستاذى القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلى للضرورة، عايزة أطمن عليه، رجاء خاص جدا".

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وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت لطيفة قد أعلنت منذ أيام أنها بصدد تحقيق مفاجأة قريبًا لجمهورها ومتابعيها، من خلال تصوير فيديو كليب من أحد أغانيها التى طرحتها مؤخرًا، معربة عن حبها واشتياقها لجمهورها.

وقالت لطيفة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوى.. بحبكم"، مشوقة جمهورها: "بقالنا كتير مصورناش فيديو كليب.. تفتكروا الكليب هيكون تونسى ولا مصرى".