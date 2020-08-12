شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تنعى الفنان الكبير سناء شافع: ساهم فى إثراء الساحة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سناء شافع، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عامًا، وقالت "أبو السعود" إن الفنان الراحل ساهم فى إثراء الساحة الفنية والثقافية، بعشرات الأعمال التى خلدت اسمه، سواء مسرحية أو تليفزيونية أو سينمائية، بالإضافة إلى دوره الأكاديمى المؤثر كأستاذ ثم عميد للمعهد العالى للفنون المسرحية.

وتوفى الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

وطالب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون في وقت سابق الجمهور والفنانين بالدعاء لـ شافع، حيث علق فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذى الدكتور سناء شافع".

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كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، لـ"الخليج 365" أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.