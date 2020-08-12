شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رحيل سناء شافع وداعا فيلسوف الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلسوف الفن هكذا كان يلقب الفنان الكبير سناء شافع الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما، بسبب إتقانه الكبير للغة العربية.

سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943 أسيوط انتقل إلى القاهرة برفقة والده أحد علماء الأزهر الشريف وتربى ما بين حى الجمالية والحسين.

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تعلق سناء شافع بالفن منذ صغره والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وعمل مدرسا فيه بعد ذلك وتخرج من تحت يده العديد من الفنانين منهم الدكتور أشرف ذكى.

في الفيديو التالي نستعرض المزيد عن حياة الفنان الراحل ..