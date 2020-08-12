شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: السلطة السياسية فى وطنى لبنان تفتقد لأدنى مقوّمات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبى هجومها على المسئولين اللبنانيين إثر حادث انفجار مرفأ بيروت، رغم مرور أكثر من أسبوع، الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية، موضحة أن السلطة تفتقد الإنسانية والضمير والحكمة.

وكتبت نوال الزغبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "السلطة السياسية في وطني تفتقد لأدنى مقوّمات الإنسانية والضمير والحكمة.. هياكل عظمية تحكمنا وتستبدّ بنا وترتكب بحقنا أبشع الجرائم تحت عناوين رنّانة.. سلاطين الفساد لبنان منكوب".



نوال الزغبى عبر تويتر

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء الماضى، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

يشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان يحتاج إلى حكومة حيادية مستقلة لانتشاله من الأزمات التي تعصف بالبلاد، وأن كافة الجهود يجب أن تتركز في هذا الاتجاه كونه يحقق صالح لبنان.

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وأشار جعجع – في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع مطول لتكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) – إلى أن الوضع الراهن يقتضي تقصير ولاية مجلس النواب بمشروع قانون، وتحويل قضية انفجار ميناء بيروت البحري إلى لجنة تحقيق دولية، وإعمار المناطق المنكوبة بشكل سريع وعاجل