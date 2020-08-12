شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات دورية مكثفة لنقابة مهن الفنون الدرامية بتونس لحل مشاكل الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد نقابة مهن الفنون الدرامية بتونس اجتماعات دورية لأعضائها من أجل حل مشاكل ووضع لوائح وقوانين تنظم العمل الفنى، وشهد آخر اجتماع التطرق لملف مسلسل الفرقة 27، وطرح الإشكاليات المتعلقة به وتم الاتفاق على مجموعة حلول أولية.

كما تم اقتراح جلسة عمل مشتركة بين مجلس إدارة التليفزيون الوطنية والشركة المنتجة تحت إشراف النقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية، وتم الاتفاق على أن تكون التعاقدات مع محترفين بنسبة الثلثين فى الأعمال الدرامية المنتجة وعبرت التلفزة الوطنية على استعدادها لسن بند قانونى فى هذا الغرض وتم نقاش حول بث الأعمال المسرحية.



نقابة الفنون بتونس

كما تطرق أعضاء النقابة في جلسة أخرى لأهم المستجدات فى ما يخص عمل المكتب واستمعت إلى إشكاليات أبناء الجهة ومقترحاتهم العملية وقامت بتفويض المنسقين الآتى ذكرهم وهم الفنانة المسرحية نادية تليش والفنان المسرحى لسعد جحيدر والفنان المسرحى حمزة بن عون وقام أعضاء النقابة بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والأماكن الفنية والثقافية.



اجتماعات ولقاءات لتفعيل دور النقابة

النقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية تتبع الاتحاد العام التونسى للشغل والكاتبة العامة لها هى السيدة جليلة المدانى ويقوم أعضاء النقابة حاليا بتفعيل دورها وإجراء اجتماعات بشكل دورى من أجل خدمة الفنان التونسى وأخذه لحقوقه الأدبية والمادية وتضم أعضاء النقابة السيدة نورهان بوزيان، الفنانة سناء عمارى، والسيد إلياس العبيدة، والسيد أسامة غلام.