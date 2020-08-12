شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت مي حلمي بفستان زفافها بعد انفصالها عن محمد رشاد "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت قصة انفصال مي حلمي عن المطرب محمد رشاد، إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب مرور حوالي عام على زواجهما الذي اتسم بالكثير من الخلافات منذ تحديده لأول مرة ومن ثم إلغاءه في نفس اليوم بسبب بعض المشاكل العائلية حتى قبل بضعه أيام.

ويبدو أن قرار الانفصال قد اتخذ من أيام طويلة، وهو ما ظهر بشكل غير مباشر في المنشورات التي شاركتها حلمي طوال الأيام الماضية بظهورها بدون خاتم الزواج في الكثير من الصور، حتى عرض فستان زفافها للتبرع لإحدى العرائس عن طريق مسابقة أطلقتها عبر حسابها الشخصي بإنستجرام من أجل اختيار الفائزة.

وبتلك المسابقة التي دشنتها حلمي بالتبرع بفستان زفافها الذي هو حلم لكل فتاة باقتنائه طول حياتها، أثارت الكثير من الشكوك حول انفصالها عن رشاد، بعد كتابتها لعبارة "أنا لبست بدل الفستان أربعة أية المشكلة أما أهدي حد فستان من ٤ ويا ريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسه تاني"، والتي فسرها الكثيرون بوجود مشاكل بينها وبين رشاد وهو ما أكده الثنائي اليوم بانفصالهما منذ أيام، وهو ما يتوافق مع يوم تدشين المسابقة منذ خمسة أيام بالتحديد.

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وكانت المسابقة التي أطلقتها حلمي عبر حسابها قد جذبت الكثير من الانتباه اليها، والتي قالت فيها "المرة دي غير قررت أهدى فستان فرحي لعروسه هتتجوز قريب أيوه فستان من فساتيني هدية بما أنى أكتر عروسة لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح فقررت أهدي فستان منهم وخصوصًا أقربهم لقلبي لحد يكون قرب يتجوز حد يكون ناقصه فستان الفرح بما أنى عارفه معاناة فستان الفرح عامله إزاي، الفرحة مش أنى اركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز الفرحة أنى افرح غيري بأغلى حاجه عندي آه ليه ذكرى حلوة بس أنا لبست بدل الفستان أربعة آيه المشكلة أما أهدى حد فستان من ٤ وياريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسو تاني نفرح غيرنا مش بس فستان الفوتوسيشن كمان هدية، والمكياج كمان هيكون هدية، واسمحولي احضر الفرح لو مش هضايقكم"



مي حلمي مع فستانها

وأعلن المطرب محمد رشاد انفصاله عن زوجته المذيعة مى حلمى، مؤخرًا فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودا ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

إلا أنه وبعد أزمات متتالية بين الثنائى سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، قررا الانفصال فى سرية مثلما حصل هذا الأسبوع بعدما استقرا على أن هذا هو أنسب حل لهما، وذلك استنادًا إلى مصدر مقرب من رشاد ومى أكد أن الطلاق تم بداية هذا الأسبوع.

وقرر رشاد إلغاء متابعة مى حلمى عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معاً منذ تعارفهما مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.



مي حلمي مع حفل زفافها