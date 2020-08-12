شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود فى لوك جديد بعد استغلاله عطلة الصيف في تسلق الجبال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيها بلوك جديد بشعر قصير للغاية على غير العادة التي دائمًا ما يظهر بها لجمهوره ومتابعيه.

وظهر النجم العالمي في الصورة التي نشرها وهو على قمة أحد الجبال بعد أن نجح في تسلقه لقضاء بعض أوقات فراغه في العطلة الصيفية الحالية.

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كان مسعود قد أعلن منذ فترة، عن موعد طرح كتابه الجديد، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من من جولته على إنستجرام "evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر إنستجرام، وعلق عليها: "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب".