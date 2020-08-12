شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود فى لوك جديد بعد استغلاله عطلة الصيف في تسلق الجبال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيها بلوك جديد بشعر قصير للغاية على غير العادة التي دائمًا ما يظهر بها لجمهوره ومتابعيه.
وظهر النجم العالمي في الصورة التي نشرها وهو على قمة أحد الجبال بعد أن نجح في تسلقه لقضاء بعض أوقات فراغه في العطلة الصيفية الحالية.
كان مسعود قد أعلن منذ فترة، عن موعد طرح كتابه الجديد، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من من جولته على إنستجرام "evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر إنستجرام، وعلق عليها: "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب".
وتابع مينا: "ولكن عليك أن تحب الطعام، الطعام المصرى، المكسيكى، والإيطالي، والتايوانى، والهندي، والأمريكى، والإثيوبى، والبوليفى.. كل ذلك يوم 15 سبتمبر".
وقبل أيام وجه النجم المصرى العالمى مينا مسعود نصيحة إلى جمهوره بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج تزامنًا مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من مدن العالم بعد الإغلاق الذى فرضه علينا فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة غسل اليدين باستمرار.
ونشر مينا مسعود، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال ارتدائه كمامة، وعلق قائلاً: "لقد مرت أربعة شهور على إغلاق العالم، عندما تبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية، تذكر أن تغسل يديك كثيرًا وترتدي قناعا".
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