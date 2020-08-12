شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينعى سناء شافع: رحم الله الأستاذ الدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن انتابت الوسط الفني عقب وفاة الفنان سناء شافع، حيث كتب النجم أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر كلمات ينعيه بها قال فيها : " رحم الله الاستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته البقاء لله"، وذلك بالإضافة إلى نشره صورة له.





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وكانت نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان والمخرج القدير سناء شافع الذى غيبه الموت اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 77 عام بعد صراع مع المرض، وقالت إن الراحل شكل علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى المصرى، ونجح فى صنع نجومية من نوع خاص، حيث برز فى أداء الشخصيات المركبة وإخرج مجموعة من الأعمال الخالدة، كما ساهم فى إعداد أجيال من المسرحيين المتخصصين ودعت الله أن يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه.

يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.