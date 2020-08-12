أمير كرارة ناعيًا سناء شافع: "رحم الله الأستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أمير كرارة، الفنان الكبير سناء شافع، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وغرد "كرارة" عبر حسابه بـ"تويتر"، حول الوفاة: "رحم الله الأستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته.. البقاء لله".

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة، الزيني بركات، حضرة المتهم أبي، لا تطفئ الشمس، حكاية حياة، الحصان الأسود، الأب الروحي، أهل التكية، قصر العشاق، الجماعة 2، ليالي الحلمية ج2، الميزان، بعد البداية، شهادة ميلاد، ولاد السيدة، خليل الله، أوراق التوت، راس الغول، بعد البداية، فض اشتباك، فرح العمدة، حارة خمس نجوم، السيدة الأولى، مكان في القصر، العملية ميسي".. وغيرها.