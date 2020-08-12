محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان أمير كرارة، الفنان الكبير سناء شافع، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا.
وغرد "كرارة" عبر حسابه بـ"تويتر"، حول الوفاة: "رحم الله الأستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته.. البقاء لله".
كان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.
الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة، الزيني بركات، حضرة المتهم أبي، لا تطفئ الشمس، حكاية حياة، الحصان الأسود، الأب الروحي، أهل التكية، قصر العشاق، الجماعة 2، ليالي الحلمية ج2، الميزان، بعد البداية، شهادة ميلاد، ولاد السيدة، خليل الله، أوراق التوت، راس الغول، بعد البداية، فض اشتباك، فرح العمدة، حارة خمس نجوم، السيدة الأولى، مكان في القصر، العملية ميسي".. وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة ناعيًا سناء شافع: "رحم الله الأستاذ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.