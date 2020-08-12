"أشرف زكي لو من صُلبي ماكنش وقف معايا كدا".. آخر تصريحات لسناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل الفنان القدير سناء شافع، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، وكان قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين.

في منتصف شهر يوليو الماضي، تعرض "شافع"، لوعكة صحية أدخلته المستشفى، وخرج بعد استقرار حالته الصحية جراء الإصابة بالتهاب رئوي، وتحدث "شافع"، عن طبيعة مرضه في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدًا أنه أجرى عملية "بزل" لمياه متراكمة على الرئة في مستشفى الشبراويشي بمحافظة الجيزة.

وأضاف أن أزمته الصحية سببها إهماله الشخصي، لافتا إلى أنه كان يعاني قبل عامين التهابا رئويا وتجاهل بالأمر وتعامل معه على أنه "نزلة برد"، وهو ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي السيئ، وروى تفاصيل محادثته لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قائلًا: "أشرف أنا لازم أروح المستشفى، أنا حاسس إني روحي بتطلع، وكانت النتيجة إن لو ابني من صلبي مكنش هيهتم بيا كدا".

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وأعرب "سناء"، عن سعادته بموجة الحب التي تلقاها من محبيه خلال فترة تواجده في المستشفى: "الناس كلها اهتمت بيا وكانوا عايزين يعملوا مظاهرة في حب سناء شافع تحت المستشفى".

وحسم سناء شافع الجدل بشأن إصابته بفيروس "كورونا"، قائلًا: "أنا رجل صعيدي ولو اتصبت بكورونا هعلن، الإصابة بالمرض مش عيب".

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة"، وغيرها.