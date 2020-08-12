"يمكن ضغوط عائلية".. الحلفاوي يعلق على رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص الفنان نبيل الحلفاوي على التعليق عما تردد حول رحيل اللاعب رمضان صبحي عن الأهلي، وانتقاله لبيراميدز. وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏بصراحة فوجئت واتضايقت.. مش من رمضان لكن عشانه". وتابع: "كنت أتوقع تركه للأهلي، إن فضل الاحتراف خارجيا.. لم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي". وأضاف: "رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي.. أراه قرارًا غير موفق .. يمكن مؤثرات عائلية لها دخل.. يمكن.. عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".

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