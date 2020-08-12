"أنا بالفعل بمثل أفلام".. فلوكس يردد مجددا على هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد فلوكس، من جديد على أزمته مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، التي أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجم "فلوكس"، الأخير، بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وقال فلوكس، فى تصريحات صحفية، إنه كان لا يريد أن يعلق على هذه الأزمة مرة ثانية، مشيرا إلى أن من حق الفنان هاني شاكر التعليق والخروج فى القنوات والتحدث عن الأزمة.

ولفت إلى أنه يقدر هاني شاكر ويحترمه فنانا كبيرا وقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء والفن.

وأضاف فلوكس أنه حينما قدم اعتذارا للفنان هاني شاكر، كان بناء على طلب من نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، الذي يعتبره بمثابة والده وأخ كبير له، مشيرا إلى أنه حينما وجه عتابه لـ"هاني شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، كان من باب أنه نقيب للموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أى دراية باليوتيوبر الراحل.

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وأضاف، أنه ليس فى حاجة لـ"يعمل أفلام على حد" كما قال هاني شاكر في رده الغاضب، مضيفا أنه ممثل ويصور أفلاما بالفعل وليس فى حاجة إلى ذلك.

واتفق أحمد فلوكس مع هاني شاكر في الهجوم على "زمن السوشيال ميديا"، مؤكدا أنه فنان وليس نجم سوشيال ميديا، مضيفا أنه يتفق مع النقيب بالفعل، وإن كان الأخير لجأ للسوشيال ميديا نفسها في نعي يوتيوبر لا يعرف عنه شيئا وهو ما لم يفعله مع طبيب الغلابة مثلا.

ورفض التعليق على الهجوم الذى تعرض له من بعض منتسبي نقابة المهن الموسيقية الذين هاجموه.

واختتم "فلوكس" كلامه قائلا، إن هاني شاكر قال إنه لو كان عضوا عنده في نقابته سيشطبه، ورد قائلا، إن النقيب يجب أن يكون والدا لأبنائه من الفنانين، فليس مهمة النقيب شطب العضو، بل الحفاظ على مصالحه وحمايته، أسوة بما يفعل النقيب أشرف زكي.