فيديو| تعرف على آخر رسالة لـ"بيلا كشك" قبل رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية بيلا كشك، بعد صراع لعامين مع مرض السرطان.

"بيلا" التي تبلغ من العمر 26 عاما، جمعتها علاقة صداقة بالكاتب علاء منصور، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، آخر رسالة للمذيعة الشابة قبل رحيلها.

وقالت "بيلا" في الفيديو: "الحياة جميلة رغم كل المشاكل اللي بنعدي بيها، أنا عديت بحاجات كتيرة في حياتي، عديت بمرض صعب خلاني أوقف كل حاجة في حياتي".

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وتابعت: "الحمد لله واقفة على رجلي وكويسة، حاولوا على قدر ما تقدروا يكون عندكم طاقة إيجابية، وتستغلوا العقل المعجزة اللي ربنا خلقها لنا ونجذب الطاقة الإيجابية من كل اللي حوالينا من أهلنا وأصدقائنا".

بيلا كشك تبلغ من العمر 26 عاما، لها تجربة سينمائية واحدة من خلال مشاركتها في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، كما قدمت من خلال شاشة صدى البلد، برنامج "طبيب البلد".