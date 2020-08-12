الحلفاوي للراحل سناء شافع: "سأنسى بعد فترة قصيرة أنك لست معنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على نعي الفنان الراحل سناء شافع، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏وداعًا ‎سناء شافع.. كان من النوعية التي لا أقتنع أبدًا أنه يتقدم في السن حتى بعد أن صار له تلاميذ أعرفهم وبعد أن صار عميدًا للمعهد.. وحتى بعد خبر رحيله" .

وأضاف: "رحمك الله يا صديقي.. سأنسي بعد فترة قصيرة أنك لست معنا، كما هو الحال مع أغلب من رحلوا من أصدقائنا".

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.