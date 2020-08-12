من علمني حرفًا| بينهم يوسف الشريف وفهمي.. نجوم الفن ينعون سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير سناء شافع، الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز الفنانين الذين حرصوا على نعي "شافع"، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي:

أشرف زكي

أعرب الفنان أشرف زكي، عن حزنه الشديد، لرحيل "شافع"، ونشر صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق عليها: "ورحل الأستاذ".

يوسف الشريف

ونعى الفنان يوسف الشريف، "شافع"، من خلال حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون...وداعًا الفنان القدير سناء شافع".

محمد محمود عبدالعزيز

الفنان محمد محمود عبدالعزيز، حرص على نعي شافع أيضًا من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "الأستاذ سناء شافع فى ذمة الله، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

محمد ثروت

كما نعاه الفنان محمد ثروت، أيضًا من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "البقاء لله.. وفاة الدكتور سناء شافع، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال".

أحمد أمين

الكوميديان أحمد أمين، حرص على نعي الراحل "شافع"، من خلال حسابه بـ"تويتر"، إذ قال: "الأستاذ سناء شافع في ذمة الله.. ربنا يرحمه".

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كريم الحسيني

الفنان الشاب كريم الحسيني، نعى الفنان الراحل سناء شافع، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "من علمني حرفًا، البقاء لله وحده .. ربنا يرحمك يا دكتور ويغفر لك يا رب".

لقاء الخميسي

وأعربت لقاء الخميسي عن حزنها لرحيل الفنان الكبير، ووجهت له الشكر من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "أستاذي العزيز الغالي سناء شافع، شكرًا إلىٰ العالم الأفضل والأعذب بإذن الله".

أحمد فهمي

ونعى الفنان أحمد فهمي، الفنان الراحل، من خلال حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير سناء شافع".

أحمد السعدني

الفنان أحمد السعدني، حرص على نعي الفنان الراحل، من خلال حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "أستاذي العزيز وداعًا الله يرحمك".

إيهاب فهمي

كما نعى الفنان إيهاب فهمي، الفنان الراحل من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "البقاء لله فى الأستاذ سناء شافع مع السلامة يا غالي".

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة، الزيني بركات، حضرة المتهم أبي، لا تطفئ الشمس، حكاية حياة، الحصان الأسود، الأب الروحي، أهل التكية، قصر العشاق، الجماعة 2، ليالي الحلمية ج2، الميزان، بعد البداية، شهادة ميلاد، ولاد السيدة، خليل الله، أوراق التوت، راس الغول، بعد البداية، فض اشتباك، فرح العمدة، حارة خمس نجوم، السيدة الأولى، مكان في القصر، العملية ميسي".. وغيرها.