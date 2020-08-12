بينها The Man Who Knew Infinityو Creed.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام، التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 12 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم السيرة الذاتية Chasing Mavericks، إنتاج عام 2012، بطولة جيرارد بتلر، إليزابيث شو، تايلور هاندلي، بيتر ميل، ومن إخراج كورتيس هانسون ومايكل أبتيد.

تدور أحداث الفيلم عن حياة راكب الأمواج الأمريكي جاي مورياريتي، في قصة حقيقية وملهمة عن سعيه لركوب الموجة الأكثر خطورة في كاليفورنيا "مافريكس"، والأسطورة المحلية الذي أخذه تحت جناحه.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي الرياضي Creed، إنتاج عام 2915، بطولة مايكل بي جوردن، أدونيس جونسون، سلفستر ستالون، ومن إخراج راين كوجلر.

تدور قصة الفيلم، عندما لم يقابل أدونيس جونسون والده أبولو كريد من قبل حيث توفي قبل ولادته، وكان بطل العالم في الوزن الثقيل في سابق عهده، الآن وقد ورث حب الملاكمة عن والده ينطلق إلى فيلادلفيا ليقنع البطل المتقاعد روكي بالبوا بالقيام بتدريبه.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، الفيلم The Man Who Knew Infinity، إنتاج عام 2015، بطولة ديف باتيل، جيرمي أيرونز، ديفيكا بهايس، توبي جونز، ومن إخراج ماثيو براون.

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يتناول الفيلم سيرة عالم الرياضيات الهندي رامانوجان، الذي أحدثت نظرياته الرائدة ثورة في الميدان، بناءً على كتاب صدر في عام 1991 من تأليف روبرت كانيجل الذي يحمل نفس الاسم.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Pawn Sacrifice، إنتاج عام 2014، بطولة توبي ماغواير، بيتر سارسجارد، ييف شرايبر، ومن إخراج إدوارد زويك.

الفيلم عن قصة حقيقية دارت أحداثها خلال الحرب الباردة، حول شاب أمريكي يدعى بوبي فيشر، والذي يعتبر أعجوبة في عالم الشطرنج، حيث يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بين قوتين عظيمتين عندما يعلن تحديه للإمبراطورية السوفيتية.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Tower Heist، إنتاج عام 2011، بطولة بن ستيلر، ألن ألدا، ماثيو برودريك، وتيا ليوني، ومن إخراج بريت راتنر.

تدور أحداث الفيلم، عندما يقود مدير شقق فاخرة فريقاً من العاملين في مهمة للانتقام من أحد مخادعي بورصة وول ستريت بعد أن احتال عليهم ويستعين بمساعدة أحد المحتالين لسرقة عشرين مليون دولار تم إخفاؤها داخل شقته.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Ki & Ka، إنتاج عام 2016، بطولة كارينا كابور، أرجون كابور، تأليف وإخراج R. Balki..

يتناول الفيلم قصة زوجان شابان، يتحديان التمييز العنصري بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بالوظائف والعمل والذي يتبعه المجتمع، وذلك من خلال تبادل الأدوار، لتصبح كيا الجريئة معيلة الأسرة، بينما يبقى زوجها في البيت للقيام بالأعمال المنزلية.