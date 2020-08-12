عطلة رومانسية تصلح ما فسد من علاقة كيم كارداشيان بزوجها كانيي ويست

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:44 مساءً - بعد أن تعرضت علاقة نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانيي ويست الزوجية لموجة عالية التوتر إثر تصريحات وتغريدات واعترافات كانيي ويستفي تجمعه الإنتخابي الأول والأخير هذا العام،ووصف ما حدث معه بالإنهيار النفسي الذي أفقده توازنه فاعترف بأنه كان يريد إجهاض حمل كيم الأول بابنتهما "نورث" عام 2013 قبل زواجهما عام 2014،وأنه فكر بطلاقها عام 2018 بسبب لقائها منافسه المغني ميك ميل في أحد الفنادق ضمن نشاطهما الإجتماعي لإصلاح السجون،بادرت كيم كارداشيان في إصلاح علاقتهما الزوجية بزيارتها كانيي ويست في ولاية "وايومنغ" حيث أمضى كانيي ويست أياماً عدة فيها بعد انهياره النفسي في تجمعه الإنتخابي الأول،وتناقشا بحدة،وحاولا حل مشاكلهما وإنهاء تأثيرات تصريحاته وتغريداته الساخنة،ما جعل الإثنين يقومان بعطلة رومانسية سعيدة وسرية،فهل نجحا بتجاوز أزمتهما الزوجية والعاطفية؟

سافر الثنائي الشهير كانيي ويست وكيم كارداشيان إلى جزيرة نائية على متن طائرة خاصة لحل المشاكل التي تعترض حياتهما، سارت المحادثات بين كيم وكانيي بشكل جيد ،وعادت الحياة الطبيعية بينهما كالسابق ،وأصبحا أقل توتراً وأكثر سعادة،وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

تابعي المزيد:كيم كارداشيان تحاول إصلاح علاقتها مع زوجها بعطلة عائلية

كيم وكانييه

أين قضى كانيي وكيم عطلتهما؟

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قضى الزوجان عطلة رائعة وأمضيا أسبوعاً عائلياً خالصاً وهانئاً في جمهورية "الدومينيكان"،وعلى ما يبدو أن العطلة الرومانسية الهادئة يمكن أن تنقذ زواجهما وتشكل حياتهما للأفضل في المستقبل.

وقالت مصادر مقربة،أن الزوجين كانيي ويست "43 عاماً" وكيم كارداشيان "39 عاماً" شوهدا سعيدين معاً بعد عودتهما من عطلتهما بعيداً عن الأضواء في "ميامي" ،ويستأنفان الآن عطلة عائلية أخرى مع أطفالهما الأربعة في "كولورادو".

يشار إلى أن مغني الراب كانيي ويست هوصاحب مبادرة الذهاب لعطلة رومانسية،ووافقته كيم كارداشيان وتحمست لها،وجاءت فكرة العطلة لكانيي ويست بعد أن حثه المغني العالمي الشاب جاستن بيبر إلى الإتصال بزوجته كيم كارداشيان والإعتذار لها ،واستجاب كانيي لهذه النصيحة الذهبية .

ولم يسلم كانيي ويست لليوم من تبعات إنهياره النفسي في تجمعه الإنتخابي الأول الذي عرض زوجته كيم كارداشيان للعديد من الإنتقادات والتساؤلات ،لدعمها تفكير زوجها كانيي ويست بالترشح للرئاسة الأمريكية 2020 وهي تعلم بأنه مريض بثنائي القطب النفسي ما يجعله مرشح غير مناسب للمنصب الأول في الولايات المتحدة.