نعى النجم خالد الصاوي، الفنان القدير سناء شافع، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتب "الصاوي":" بخالص الحزن ينعي الفنان خالد الصاوي الفنان القدير الأستاذ الدكتور Advertisements سناء شافع .. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء والفاتحة ". سناء شافع .. نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الدعاء والفاتحة ". وكان الراحل الكبير سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 77 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بخالص الحزن .. خالد الصاوي ينعي سناء شافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.