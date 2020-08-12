مينا مسعود يشارك جمهوره أحدث صوره

نشر النجم العالمي مينا مسعود صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "مينا" في الصورة من أعلى قمة أحد الجبال بعد أن نجح في تسلقه، لقضاء بعض أوقات فراغه أثناء العطلة الصيفية الحالية. بعض أوقات فراغه أثناء العطلة الصيفية الحالية. Advertisements ويستعد العالمي مينا مسعود لطرح كتابه الجديد، والذي أعلن عنه منذ فترة، والذى سيكون بالأسواق يوم 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من جولته على إنستجرام "evolve vegan". 15 سبتمبر، وهو الكتاب المستوحى من جولته على إنستجرام "evolve vegan". جدير بالذكر ان النجم العالمي مينا مسعود مواليد 17 سبتمبر 1991، وهو ممثل ومغنى كندي من أصل مصري معروف بتأديته دور البطولة لفيلم علاء الدين الذي صدر عام 2019.

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