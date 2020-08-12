المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعي سناء شافع

نعى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية رحيل المخرج المسرحي والممثل الكبير والأستاذ الأكاديمي الدكتور سناء شافع الذي وافته المنية، اليوم 12 أغسطس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال77 عاما.

يذكر أن الراحل الدكتور سناء شافع إكتسب نجومية فريدة من خلال أداء تمثيلي ذو طابع خاص ورؤى إخراجية منفردة وتمتع بشعبية واسعة داخل الساحة الفنية وبين طلابه بأكاديمية الفنون وجمهوره بشكل عام.

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وكان الراحل الكبير سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 77 عاماً.

رحم الله الدكتور سناء شافع وألهم أبناءه وتلاميذه ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان .