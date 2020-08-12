بعد 14 عامًا .. حميد الشاعري يستعد لطرح ألبومه الجديد في 2020

يستعد النجم الكبير حميد الشاعري لإصدار ألبوم جديد، ولم يتم تحديد اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه قريبًا، وذلك بعد غياب أكثر من 14 عامًا عن الساحة الفنية.

وكان حميد الشاعري أعاد في تلك الفترة طرح بعض أغانيه القديمة برؤيه وتوزيع موسيقى مختلف، وأيضًا طرح بعض الأغاني السينجل.



والآن يضع الرتوش النهائية للألبوم الجديد، ويتعاون الكابو

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في الألبوم مع المبدعين صابر كمال، وبلال سرور، وعزيز الشافعي، وطارق عبدالجابر ، وتوما ونديم الشاعري ورامي جمال.



يذكر أن النجم حميد الشاعري قام مؤخرًا بتسجيل ديوتو بعنوان اتومبيل الحلاوة مع آخر اكتشافاته الفنية النجم مصطفى شوقي، والأغنية من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع توما، وهندسة صوتية أحمد جودة.