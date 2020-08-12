يستعد النجم الكبير حميد الشاعري لإصدار ألبوم جديد، ولم يتم تحديد اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه قريبًا، وذلك بعد غياب أكثر من 14 عامًا عن الساحة الفنية.
وكان حميد الشاعري أعاد في تلك الفترة طرح بعض أغانيه القديمة برؤيه وتوزيع موسيقى مختلف، وأيضًا طرح بعض الأغاني السينجل.
والآن يضع الرتوش النهائية للألبوم الجديد، ويتعاون الكابو
يذكر أن النجم حميد الشاعري قام مؤخرًا بتسجيل ديوتو بعنوان اتومبيل الحلاوة مع آخر اكتشافاته الفنية النجم مصطفى شوقي، والأغنية من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع توما، وهندسة صوتية أحمد جودة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 عامًا .. حميد الشاعري يستعد لطرح ألبومه الجديد في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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