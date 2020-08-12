تامر عبد المنعم من انتخابات مجلس الشيوخ: صوتك أمانة

أدلى الفنان تامر عبد المنعم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة الدقي، مؤكداً عقب إدلائه بصوته أن "صوتك أمانة وواجب وطني فلا تضيعهوتجعل الكسل يتغلب عليك تحت عنوان "هو انا صوتي هيفرق" نعم صوتك يفرق وده حق مصر عليك".
بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة الدقي، مؤكداً عقب إدلائه بصوته أن "صوتك أمانة وواجب وطني فلا تضيعهوتجعل الكسل يتغلب عليك تحت عنوان "هو انا صوتي هيفرق"، "نعم صوتك يفرق وده حق مصر عليك".
وإنطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لإنتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى
يذكر أن، أخر أعمال الفنان تامر عبد المنعم، مسلسل "الضاهر"، من بطولة النجم محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف، مادلين طبر، من إخراج: باسم زايد، تأليف: تامر عبد المنعم.
تدور أحداث مسلسل "الضاهر" حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداثاث العمل.
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