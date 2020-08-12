فيديو ..هيكات يطرح أحدث أغنياته Surrealistic Resurrection

طرح باند هيكات أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Surrealistic Resurrection، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشاركت الفنانة ساري في أغنية Surrealistic Resurrection، وتعد الأغنية من ألبوم In Nomine Artem Blackium، Advertisements والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع المتاجر الإلكترونية. والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع المتاجر الإلكترونية. يذكر أن باند هيكات طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Oceans Ov Hell، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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