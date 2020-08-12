فيديو .. كارمن سليمان تطرح أحدث كليباتها لينا رقصة

طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم لينا رقصة، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب لينا رقصة من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي. Advertisements يذكر أن الفنانة كارمن سليمان طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بصاتك، والكليب من إخراج أمير الرواني، والأغنية من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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