بعد رفضه الاعتذار .. أحمد فلوكس يرد من جديد على هاني شاكر

علق الفنان أحمد فلوكس من جديد على أزمته مع نقيب الموسيقين هاني شاكر، والتى أثيرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما هاجم "فلوكس" نقيب الموسيقيين بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.
وقال "فلوكس" أنه كان لا يريد أن يعلق على هذه الأزمة مرة ثانية، وأشار إلى أن من حق الفنان هاني شاكر التعليق والخروج فى القنوات والتحدث عن الأزمة لافتاً إلى أنه يقدر هاني شاكر ويحترمه كفنان كبير وقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء والفن.
وتابع، قائلا: أنه حينما قدم إعتذارا للفنان هاني شاكر كان بناء على طلب من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي يعتبره بمثابة والده وأخكبير له، مشيرا إلى أنه حينما وجه عتابه لـ"هاني شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي كان من باب أنه نقيب للموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أى دراية باليوتيوبر الراحل.
وأضاف: أنه ليس فى حاجة لـ"عمل أفلام على حد" كما قال هاني شاكر في رده الغاضب، مضيفاً أنه ممثل ويصور أفلاما بالفعل وليس فى حاجة إلى ذلك.
وإتفق "فلوكس" مع هاني شاكر في الهجوم على زمن "السوشيال ميديا" مؤكداً أنه فنان وليس نجم سوشيال ميديا، ومضيفاًأنه يتفق مع النقيب بالفعل، وإن كان الأخير لجأ لـ السوشيال ميديا نفسها في نعي يوتيوبر لا يعرف عنه شيئا وهو ما لم يفعله مع طبيب الغلابة مثلاً.
كما رد على جزئية أنه لايستمع إلى المطرب هاني شاكر، مؤكدا لأنه ليس من جيله بل يستمع إلى عمرو دياب ومحمد منير لأنهم الأقرب له.
ورفض التعليق على الهجوم الذى تعرض له من بعض منتسبي نقابة المهن الموسيقية الذين هاجموه، وأكد مراراً وتكرارا على إحترامه لـ هاني شاكر كقامة وقيمة كبيرة فى عالم الغناء.
واختتم أحمد فلوكس كلامه قائلاً: أن هاني شاكر قال إنه لو كان عضوا عنده في نقابته سيشطبه، ورد قائلا إن النقيب يجب أن يكون والدا لأبنائه من الفنانين، فليس مهمة النقيب شطب العضو، بل الحفاظ على مصالحه وحمايته، أسوة بما يفعل النقيب أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفضه الاعتذار .. أحمد فلوكس يرد من جديد على هاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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