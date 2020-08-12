بعد رفضه الاعتذار .. أحمد فلوكس يرد من جديد على هاني شاكر

علق الفنان أحمد فلوكس من جديد على أزمته مع نقيب الموسيقين هاني شاكر، والتى أثيرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما هاجم "فلوكس" نقيب الموسيقيين بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وقال "فلوكس" أنه كان لا يريد أن يعلق على هذه الأزمة مرة ثانية، وأشار إلى أن من حق الفنان هاني شاكر التعليق والخروج فى القنوات والتحدث عن الأزمة لافتاً إلى أنه يقدر هاني شاكر ويحترمه كفنان كبير وقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء والفن.

وتابع، قائلا: أنه حينما قدم إعتذارا للفنان هاني شاكر كان بناء على طلب من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي يعتبره بمثابة والده وأخ

كبير له، مشيرا إلى أنه حينما وجه عتابه لـ"هاني شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي كان من باب أنه نقيب للموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أى دراية باليوتيوبر الراحل.

وأضاف: أنه ليس فى حاجة لـ"عمل أفلام على حد" كما قال هاني شاكر في رده الغاضب، مضيفاً أنه ممثل ويصور أفلاما بالفعل وليس فى حاجة إلى ذلك.

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وإتفق "فلوكس" مع هاني شاكر في الهجوم على زمن "السوشيال ميديا" مؤكداً أنه فنان وليس نجم سوشيال ميديا، ومضيفاً

أنه يتفق مع النقيب بالفعل، وإن كان الأخير لجأ لـ السوشيال ميديا نفسها في نعي يوتيوبر لا يعرف عنه شيئا وهو ما لم يفعله مع طبيب الغلابة مثلاً.

كما رد على جزئية أنه لايستمع إلى المطرب هاني شاكر، مؤكدا لأنه ليس من جيله بل يستمع إلى عمرو دياب ومحمد منير لأنهم الأقرب له.

ورفض التعليق على الهجوم الذى تعرض له من بعض منتسبي نقابة المهن الموسيقية الذين هاجموه، وأكد مراراً وتكرارا على إحترامه لـ هاني شاكر كقامة وقيمة كبيرة فى عالم الغناء.

واختتم أحمد فلوكس كلامه قائلاً: أن هاني شاكر قال إنه لو كان عضوا عنده في نقابته سيشطبه، ورد قائلا إن النقيب يجب أن يكون والدا لأبنائه من الفنانين، فليس مهمة النقيب شطب العضو، بل الحفاظ على مصالحه وحمايته، أسوة بما يفعل النقيب أشرف زكي.