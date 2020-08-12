توفيت الإعلامية بيلا كشك بعد صراع مع مرض السرطان، التي كانت تعاني منه منذ عامين. يذكر أن الإعلامية بيلا كشك قدمت برنامج طبيب البلد، والمذاع عبر شاشة قناة صدى البلد. البلد، والمذاع عبر شاشة قناة صدى البلد. وكانت بيلا دخلت عالم الفن عندما جسدت دور مدرسة لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي ويزو سكول، والفيلم بطولة كل من ويزو، سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج على رجب. لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي ويزو سكول، والفيلم بطولة كل من ويزو، سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج على رجب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاه المذيعة بيلا كشك بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.