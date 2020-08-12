تراند اليوم : يعقوب شاهين يهنئ محمد عساف بزواجه

وجّه الفنان الفلسطيني ​يعقوب شاهين التهنئة لإبن وطنه الفنان محمد عساف بعد اعلانه خبر زواجه.

وكتب شاهين على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الف مبروك للاخ و الصديق محمد عساف بمناسبة الزواج الله يجعل ايامكم فرح و خير و سعادة”.

بدوره ردّ عساف عليه بالقول: “الله يبارك فيك اخي و صديقي … عقبال ما نفرح فيك”.

الجدير ذكره ان العروس تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة وهي من خارج الوسط الفني، وقد علّقت على زواجها من عساف، على صفحتها الخاصة قائلة: “الحمد لله رب العالمين.. وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح”.