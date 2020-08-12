تراند اليوم : اتفرج – سما المصري : الراجل عايز الحاجة دي بس من الست

تواصل الفنانة سما المصري، إثارة الجدل بما تقوم به من تصريحات تنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث ظهور لها، نشرت المصري مقطع فيديو بهدف إبداء بعض النصائح للنساء ولا سيما الرجال أيضًا، حيث تحدثت عن عذرية الأنثى قائلةً “أحب أوجه رسالة لكل راجل، معظم الرجالة تفضل عدم الارتباط بالفتيات الغير عذراء”.

وأضافت موجهة حديثها للرجل: “العذرية مش دليل على الشرف، ممكن البنت تجري عمليات فقد للعذرية.. الرجل ممكن يركز على أخلاقها أو جمالها أو أهلها أو تعليمها.. لكن العذرية مش دليل على شرف البنت”.

وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل،لذا فإن تعليقات النشطاء على الفيديو جاءت ساخرة من سما المصري، حيث قال أحدهم: «موضوع الشرف موضوع كبير قوي يا رجاله فيه ناس معندهاش شرف للأسف بتتكلم علي بنات الناس وبتتبلا عليهم».

وأضاف أحدهم: « أنا بحترم حضرتك جدا لأنك علي طبيعتك مش زي ناس بتظهر شريفه قدام الكاميرا بس»، بينما رد عليها آخر قائلًا « حرام عليكي، أقسم بالله اتقي الله في الناس إيه اللى بتقولي ده».