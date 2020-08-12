شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تفاصيل كليب الهضبة ودينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الهضبة عمرو دياب كل محبيه وجمهوره بتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أماكن السهر"، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من مونتاج ومكساج الأغنية، ومن المقرر أن تشارك دينا الشربينى فى كليب الهضبة الجديد، وهى مفاجأة لجمهور عمرو دياب، حيث تعد المرة الأولى التى تظهر فيها دينا فى أغانى عمرو. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل الكليب الجديد.. في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل الكليب الجديد..

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