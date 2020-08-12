شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل جمهور جنات عن ألبوم "أنا فى انتظارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح الشركة المنتجة لألبوم النجمة المغربية جنات بعد 3 أيام، على أحد التطبيقات الإلكترونية ويحمل اسم "أنا فى انتظارك"، وقد تم اختيار هذه الأغنية لتكون "هيد" الألبوم، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى هانى ربيع، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وقال موزع الأغنية هانى ربيع ، لـ"الخليج 365"، إن أغنية هيد الألبوم جديدة وتأخذ شكل "بوب" وتحمل الطابع الهندى، ومختلفة بالفعل عن أعمال جنات الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيرًا إلى أن جنات مطربة شاملة تستطيع غناء جميع الأشكال والألوان، ولديها قدرة كبيرة على اختيار ما يناسبها، وتكون اختياراتها دائمة صائبة.

ويضم ألبوم جنات من 10 أغنيات، وتتعاون مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامى جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

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أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، وهانى يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامى دهيمة، وهانى ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

وكان آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بى سى فى فترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.