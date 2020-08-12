شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان سناء شافع بعد قليل ودفنه بمقابر الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان الفنان الراحل سناء شافع بعد قليل من أحد مستشفيات الدقى لدفنه بالمقابر على طريق الواحات، كما أكد الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الخليج 365" .وتوفى الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

وطلب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون في وقت سابق من الجمهور والفنانين الدعاء لـ شافع، حيث علق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، :"بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذى الدكتور سناء شافع".

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، لـ"الخليج 365" أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

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يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.