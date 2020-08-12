شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يناقش فيلم الكويسين بـ"قصر السينما" 23 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم بيومى فؤاد ضيفا على "قصر السينما" يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 في تمام الثامنة مساء ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويعقب الندوة عرض فيلمه "الكويسين" ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى.

فيلم "الكويسين" تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

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"الكويسين" شارك فى بطولته حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.