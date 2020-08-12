شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يحتفل بعيد ميلاده مع تورتة الشوكولاتة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيه واصدقائه الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده الذي احتفل به أمس واتم عامه الـ 37، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهو يلبي رغبته في تناول كعكة كاملة بالشوكولاتة يوم عيد مولده.

ووجه هيمسوورث الشهير بشخصية Thor، الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده، وكتب قائلاً "شكرا على كل أمنيات عيد الميلاد، كانت أمنيتي الوحيدة هي أن آكل كعكة كاملة بمفردي، لقد نجحت في تلبية رغبتي، لم يكن أطفالي سعداء بتناولها بمفردي ولكن فعلتها، الوقت يطير عندما تكون مستمتعاً وقد كانت رحلة ومشوار ممتع حتى الآن، أحبك م جميعاً".

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وعلى جانب آخر، حصل الجزء الثاني من فيلم الأكشن الشهير Extraction، بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، على الضوء الأخضر من قبل القائمين على شركة الإنتاج، من أجل البدء في التحضيرات النهائية وتحديد مواعيد التصوير الجديدة بعد عودة الحياة عقب الفتح الجزئى للبلاد ضمن إجراءات تخفيف قيود الحظر التى فرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت شركة نتفليكس عن بدء التحضيرات النهاية للفيلم الجديد الذي سيقوم بإخراجه الأخوان روسو، وبحضور الممثل العالمى كريس هيمسوورث، بطل الجزء الأول الذي تلقي الكثير من الطلقات بنهاية الجزء الأول، ومن المقرر بدء التصوير بنهاية شهر أغسطس، على أن يعرض نهاية عام 2021 عبر الشبكة الأمريكية.

فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.