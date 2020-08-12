شكرا لقرائتكم خبر عن الحلفاوى ويوسف الشريف ومحمود البزاوى ينعون سناء شافع: أستاذ الأجيال وفنان كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت الوسط الفني مؤخرًا حالة من الحزن، وذلك بعد إعلان خبر وفاة الفنان القدير سناء شافع، حيث حرص العديد من أبناء الفنانين على نعيه من خلال السوشيال ميديا.

وكتب نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "وداعًا سناء شافع كان من النوعية التي لا أقتنع أبدًا أنه يتقدم في السن حتى بعد أن صار له تلاميذ أعرفهم وبعد أن صار عميدًا للمعهد.. وحتى بعد خبر رحيله، رحمك الله يا صديقي.. سأنسي بعد فترة قصيرة أنك لست معنا كما هو الحال مع أغلب من رحلوا من أصدقائنا".





ونعى الفنان يوسف الشريف على الفنان الكبير سناء شافع، عبر حسابه بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً الفنان القدير سناء شافع".



يوسف الشريف

وقدم الفنان محمود البزاوى، التعازى لأسرة الفنان سناء شافع، قائلاً: "البقاء لله في وفاة استاذ الأجيال والفنان الكبير عمنا سناء شافع.. ألف رحمة ونور عليك يا أستاذي".

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محمود البزاوى

وتوفى الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات، عقب تعرضه لالتهاب رئوى حاد.

سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، من أهم أعماله السينمائية دور (رؤوف) في فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) في الفيلم التلفزيوني الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك في عدة مسلسلات أهمها (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(بعد البداية).