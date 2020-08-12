شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل "الغريبة" لحادث كسر معصم سيكس ناين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم العالمي سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine " لكسر معصمه في حادث يبدو غريب من داخل منزله، وأكد نجم الراب الشهير انه كان ينزل للطابق السفلي بمنزله حوالي الساعة الثالثة صباحا الا ان كلبه " البولدوج الفرنسي " الذي يبلغ عام واحد كان السبب الحقيقي في كسر معصمه، فقد تعرقل سيكس ناين اثناء نزوله من السلم و حاول أن يتفادي الوقوع من اعلي السلم ، إلا أن يده تعلق في السلم وكسرت عظمة في مؤخرة معصمه.

و أشار النجم الشهير لموقع " TMZ " أنه شعر بالألم شديد ، لكنه لم يعرف أن معصمه مكسور إلا في وقت لاحق من الصباح عندما استيقظ وكان لا يزال يؤلمه ، و قد تأكد من وجود كسر بعد اجراء أشعة على المعصم .

وظهر سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine " في عدد من الصور خلال قيام الأطباء المختصين ببعض الإجراءات الطبية ، و من المقرر أن يقضي الأسابيع المقبلة واضعا الجبس محيطا بمعصمه .

يذكر أن Tekashi 6ix9ine أكد مؤخرا أنه وقع صفقة ضخمة، وذلك من أجل إقامه حفل "بث مباشر"، وقد كانت الصفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع GlobalStreamNow ليكون الحفل خاص بأغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذى سيصدر قريبا، وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل سيقام فى شهر سبتمبر المقبل وسيستمر لمدة ساعة واحدة فقط، يقدم 6ix9ine خلالها ما يقرب من 12 أغنية من ألبومه ، وكشف 6ix9ine أن لديه خطة فنية ستكون محط أحاديث العالم خلال الفترة المقبلة، بينما لم يكشف عن أي من تفاصيل البومه الغنائي الجديد وأكد أنها "أمور سرية ".



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