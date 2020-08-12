شكرا لقرائتكم خبر عن حذف صورها.. انفصال محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة، انفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى مؤخراً بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعودا ويتفاهمان ثم يتزوجان فيما بعد.
وجاء قرار الثنائى بالانفصال بعد أزمات متتالية سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، لذا استقرا على أن الطلاق هو أنسب حل لهما، وذلك استناداً إلى مصدر مقرب من رشاد ومى أكد أن الطلاق تم بداية هذا الأسبوع.
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