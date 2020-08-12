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شكرا لقرائتكم خبر عن سناء شافع فى حوار نادر قبل وفاته يكشف سبب طلاقه لناهد جبر رغم حبهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن تسبب فيها خبر وفاة الفنان سناء شافع مؤخرًا بعد مسيرة فنية طويلة قبل رحيله في سن الـ77 عامًا خلال الساعات الماضية، وخلال حوار نادر للفنان سناء شافع تحدث فيه عن زيجته من الفنانة ناهد جبر كشف العديد من الأسرار حول سبب زواجه بعدها وقصة حبه لها، حين حل ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" .
ناهد جبر
ورد على سؤال المذيعات حول سبب تصريحه السابق أن كل زيجاته بعد ناهد جبر سببها فراغة عينه، بقوله إن كل الصفات الحلوة تلخص في شخصية الفنانة ناهد فلم يكن لديها ما يشوبها.
ثم استكمل حواره حول السبب في طلاقهما رغم كل المحبة التي كانت بينهما بتأكيده على أن الخيانة كانت السبب وأنها تكره الخيانة إلى حد كبير، وبالتالي لم تتحمل أن يحصل ذلك منه معللاً سبب خيانته لها رغم حبها له بأن عينه كانت فارغة.
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