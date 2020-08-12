شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تكشف عن لقطات جديدة من كواليس تصوير الموسم الرابع لـ Elite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل أكثر ومغامرات جديدة بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم في أحدي الكليات.

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ووفقاً لتقرير عبر موقع tvline، فإن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا"، والنجمة العالمية دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحماني‎، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم الى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.

كما كشف التقرير عن الوجوه الجديدة التي ستنضم للموسم الرابع والجديد، وهما Andrés Velencoso و Manu Rios و Carla Díaz و Martina Cariddi و Pol Granch و Diego Martín والمقرر ان يشاركا فريق الصف الأخير في مغامرة جديدة بالموسم الرابع.

ومن المقرر ان يبدأ الموسم الرابع، بانضمام عمر إلى صديقة أندير، بالإضافة إلى عودة صموئيل وجوزمان وريبيكا كطلاب في المرحلة الأخيرة من المدرسة الأشهر في اسبانيا وهي لاس إنسيناس، وبدء كايتانا في مرحلة جديدة بالعمل ضمن مشرفات المدرسة.