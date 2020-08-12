شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية يارا: اطرح "ما يهمك يا بيروت" دعما للشعب اللبنانى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة يارا اللبنانية لطرح أغنية جديدة بعنوان "ما يهمك يا بيروت"، إهداء للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

ومن ناحية أخرى طرحت يارا مؤخرا، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "الهروب"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مجد، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم.

وكانت النجمة اللبنانية يارا عادت إلى تسجيل أغنياتها من جديد فى الاستوديو بعد فترة غياب تعود إلى ثلاثة أشهر بسبب الحجر المنزلي الذى فرضه تفشي فيروس كورونا على الجميع، وشاركت يارا جمهورها بأول صور لها داخل الاستوديو فى دبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

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وكانت نشرت المطربة يارا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام غنت فيه لمدينة بيروت، حيث قالت فيه: "من قلبى سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم"، كما علقت على الفيديو بكتابة : "من دبى لبيروت..اشتقت للبنان القديم .. لبنان اللى بيشبهنا".

وأكدت النجمة اللبنانية يارا، أنه حتى بعد إعادة الأنشطة الرياضية، والنوادى، فهى تفضل ممارسة الرياضة فى المنزل، حيث نشرت يارا عبر حسابها، صورة، أثناء تأيدتها للتمارين الرياضية فى المنزل، وعلقت، حتى من بعد الحجر المنزلي.. أنا بحبّ كمل تمارينى الريّاضية فى البيت .. متل قبل.. واليوم التمرين كان كتير صَعب ومُتعب لأنو المدرّب فادى هيك بَدّو.. وإنتوا بتتمرّنوا بالبيت أو بالجيم واوعى حدا يقلّى ما بيلعب رياضة أحسن ما إزعَل منّو".

وعبرت يارا، عن اشتياقها للأكلات اللبنانية مثل التبولة والفتوش والحمص، لافتة إلى أنه رغم إمكانية إعداد هذه الأكلات فى المنازل، لكنها ستكون حريصة على تناولها فى أحد المطاعم اللبنانية، مؤكدة أن أول مكان ستزوره بعد إنهاء حالة الإغلاق المفروضه حاليًا ستكون لمطعم يقدم الأكلات اللبنانية.