شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هالة فاخر ومخرج فيلم "قبل الأربعين" داخل اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة هالة فاخر تصوير مشاهدها في فيلم "قبل الأربعين"، بديكور فيلا خلال أحداث الفيلم، وجمعت المشاهد بينها وبين بطلة العمل داليا مصطفى، وتجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل ، وننشر صورة تجمع بينها وبين مخرج العمل معتز حسام داخل الديكور، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة داليا مصطفى، بسمة، محمد على رزق، معتز ‏هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه فى إطار الرعب النفسى.

وكان آخر أعمال الفنانة هالة فاخر مسلسل "سكر زيادة" وجسدت من خلاله دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد والتى تستعين بها الأخيرة للاقامة معها فى المنزل لمضايقة نادية الجندى، وتتسم شخصية هالة فاخر فى العمل بذاكرتها الضعيفة ونسيانها العديد من الأمور، ولذلك تتعرض للمواقف الكوميدية طوال الوقت.

مسلسل "سكر زيادة" جمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى .