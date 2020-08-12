شكرا لقرائتكم خبر عن "سقفة كبيرة" أحدث أغانى أحمد بتشان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد بتشان أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهي رابع أغانى "بتشان" من ألبومه الجديد.

وحقق أحمد بتشان نجاح بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

Advertisements

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

ويُعد أحمد بتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة، مثل: "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"