شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى تظهر بفستان أسود وبدون خاتم زواج بعد إعلان انفصالها عن محمد رشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت مي حلمي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود وتمسك في يدها قبعة بنفس اللون الأسود، بينما تظهر يديها بدون خاتم الزواج، بعد إعلان انفصالها عن المطرب محمد رشاد، بحسب ما أكدا منذ قليل لوسائل الإعلام.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التي تنشر فيها مى حلمي صورتها بالفستان الأسود، فسبق ونشرت الصورة منذ خمسة أيام عبر حسابها الشخصي بانستجرام، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التعليقات.

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وأعلن المطرب محمد رشاد انفصاله عن زوجته المذيعة مى حلمى، مؤخراً فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودا ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

إلا أنه وبعد أزمات متتالية بين الثنائى سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، قررا الانفصال فى سرية مثلما حصل هذا الأسبوع بعدما استقرا على أن هذا هو أنسب حل لهما، وذلك استناداً إلى مصدر مقرب من رشاد ومى أكد أن الطلاق تم بداية هذا الأسبوع.

وقرر رشاد إلغاء متابعة مى حلمى عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معاً منذ تعارفهما مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.