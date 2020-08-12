‫نقابة الممثلين ومعهد الفنون المسرحية ينعيان سناء شافع: ‫اللهم ارحمه واغفر له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الدكتور سناء شافع فى بيان جاء فيه: البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير الدكتور سناء شافع.. وجعت قلوبنا.. ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

كما نعى المعهد العالى للفنون المسرحية وعميده الدكتور مدحت الكاشف الدكتور سناء شافع فى بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى.. ينعى المعهد العالى للفنون المسرحية الأستاذ الدكتور المعلم المبدع سناء شافع.. اللهم ارحمه واغفر له.. اللهم تجاوز عن سيئاته.. وثبته عند السؤال".

وتوفى الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات، عقب تعرضه لالتهاب رئوى حاد.

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سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى مصري، ولد فى قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحى الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

تزوج سناء شافع 9 مرات، ومن بينهم فنانتان وهما الممثلة ناهد جبر، ثم تزوج من الممثلة ندى بسونى.

قدم ما يقرب من 30 فيلماً سينمائياً، وقدم العديد من المسلسل، كان أخرهم مسلسل "القمر أخر الدنيا" الذى هعرض فى شهر رمض ان الماضى، من بطولة بشرى، كما شارك كضيف شرف فى مسلسل "ليالينا 80" مع النجوم أياد نصار وغادة عادل، وعرض فى رمضان الماضى، وإخراج أحمد اصلح "حمصه"، وإنتاج شركة سينرجى .

أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، من أهم أعماله السينمائية دور (رؤوف) فى فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) فى الفيلم التلفزيونى الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك فى عدة مسلسلات أهمها (الزينى بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(بعد البداية).