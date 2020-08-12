شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير صيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رشا مهدى اليوم الأربعاء بعيد ميلادها بجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة، ونشرت رشا الصور الحديثة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ معبرة عن شكرها لكل أصدقائها ومتابعيها الذين قدموا لها التهنئة عبر الاتصالات والرسائل.

يذكر أن آخر أعمال رشاد مهدي كان مسلسل "طاقة حب" الذي قدمته العام الجاري مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم وأحمد صفوت وعدد كبير من النجوم.

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وغابت رشا مهدى عن المشاركة فى أى أعمال فنية درامية العام الماضى لأسباب شخصية، بينما كان آخر أعمالها مسلسل درامي لها "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى وعدد كبيرمن الفنانين.