شكرا لقرائتكم خبر عن وجودها أثار الجدل.. كيف أصبحت فيولا دافيس بديلة لكيلى جينر في كليب WAP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام معدودة من إطلاق كليب WAP للنجمة العالمية كاردي بي الذي تعاونت فيه مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون، ما زال محبي و عشاق النجمتين يعلنون عن اعتراضهم الشديد لظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بالكليب ، وكانت أغرب طريقة لإعلان هذا الاعتراض هي استخدام برنامج تعديل الصور " فوتوشوب " لوضع وجه نجمة هوليوود الشهيرة " فيولا دافيس " علي جسد كيلي جينر ، مع تغير لون باقي الجسد ليتحول للون الأسمر وذلك لكي تظهر الصورة أكثر واقعية ، وقد تم تداول الصورة بكثافة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، و من المتوقع أن المعترضين علي وجود جينر سيبحثون عن مزيد من الافكار بهدف حذف مشاهدها من العمل .



فيولا دافيس

يذكر أن حالة من العضب انتابت محبى ومعجبى النجمتين كاردي بي و ميجان ذا ستاليون والسبب حقا غريب و غير متوقع، و هو ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة و امبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير و الذي حمل عنوان " WAP " الذي تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي وقد ظهر تصوير احداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلي جينر مرتدية ثوبا ذو تصميم مثير " leopard print "، و جاءت فكرة الاعتراض علي وجود جينر لعدة أسباب و أبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادي و قضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتي ارجاء الولايات المتحدة الامريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها في الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر" ، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلي جينر .

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلي جينر لم يكن ضروريا بالكليب و كان علي القائمون علي الكليب اخيار نجمة " سمرا البشرة " بدل من كيلي لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوي ضد ذوات البشرة السمراء ".



كيلي جينر (1)

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كيلي جينر (2)



كيلي جينر (3)



كيلي جينر (4)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)